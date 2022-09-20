Документ покликаний покращити збір даних про пошкодження та руйнування від російської агресії, а також відновлення об’єктів інфраструктури нашої держави.

Нині Україна підписала Меморандум про взаєморозуміння з Програмою розвитку ООН.

Про це повідомив у Facebook міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Документ, за словами міністра, має зміцнити співпрацю України з ПРООН та покращити збір даних про пошкодження та руйнування від війни з РФ, а також відновлення об’єктів інфраструктури.

Меморандум також дозволить пришвидшити розробку геоінформаційної системи, яка є ключовим інструментом моніторингу показників регіонального відновлення та розвитку, зазначив Чернишов.

"На першому етапі буде проведено аналіз руйнувань та опрацювання даних у Сумській, Житомирській, Чернігівській, Київській, Харківській областях", - зауважив міністр.

Він також повідомив, що за даними звіту RDNA "Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення / Rapid Damage and Needs Assessment", Україні необхідно$349 млрд для повоєнної відбудови та відновлення.

Фото: Facebook/Олексій Чернишов

Фото: Facebook/Олексій Чернишов

Фото: Facebook/Олексій Чернишов

Нагадаємо, нещодавно уряд виділив 400 мільйонів гривень для відновлення інфраструктури Харківської області.

Раніше Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю LB.ua заявив, що Рада нацбезпеки знає про кожен пошкоджений в Україні будинок внаслідок війни з Росією завдяки "СОТА" - сучасній інформаційно-аналітичній системі, розроблена та введена в експлуатацію Апаратом РНБО.