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Фінляндія запропонувала внести туристичні візи для росіян у санкції ЄС

"Фінляндія вважає важливим вжити заходів для вироблення єдиної лінії ЄС щодо візових обмежень для РФ".

Фінляндія запропонувала внести туристичні візи для росіян у санкції ЄС
Фото: Aliexpress.com

Сьогодні Фінляндія звернулася до Європейської Комісії з проханням дати рекомендації всім країнам Шенгенської зони щодо визнання недійсними чи анулювання виданих росіянам віз.

Про це повідомляє сайт МЗС Фінляндії.

Згідно з повідомленням, Гельсінкі запитує рекомендацію, згідно з якою країни Шенгенської зони, не пропускаючи громадян країни-агресора на своєму кордоні, одночасно визнавали б недійсними, анулювали їхні візи або забороняли в'їзд відповідно до правил Шенгену.

У відомстві вважають, що це допоможе запобігти спробам тих самих людей потрапити до Шенгенської зони через інший кордон.

Під час зустрічі глав МЗС ЄС 19 вересня Фінляндія запропонувала включити туристичні візи до санкцій Євросоюзу.

"Фінляндія вважає важливим вжити заходів для вироблення єдиної лінії ЄС щодо візових обмежень для Росії", – сказано в повідомленні.

 

Нагадаємо, 16 серпня міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив про те, що країна планує значно скоротити кількість туристичних віз, які видаються росіянам.

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