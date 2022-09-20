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Путін готує заяву про фейкові референдуми на окупованих територіях

Що саме скаже президент РФ, наразі невідомо.

Путін готує заяву про фейкові референдуми на окупованих територіях
Фото: EPA/UPG

Російський президент Володимир Путін може виступити сьогодні щодо так званих референдумів на захоплених територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомляє РБК.

"Президент Володимир Путін може виступити у вівторок, 20 вересня, щодо референдумів на територіях ЛНР, ДНР, Херсонської та Запорізької областей", – йдеться у повідомленні.  

Видання дізналося про можливу заяву Путіна від трьох джерел, близьких до адміністрації президента.

"Виступ очікується до кінця дня, що скаже президент, співрозмовникам РБК невідомо", – пише інформагентство.

 

Нагадаємо, сьогодні нелегальні окупаційні формування частин Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей оголосили дати проведення фейкових референдумів щодо незаконного приєднання українських територій до Росії. Кремлівські медіа пишуть, що псевдореферендуми мають пройти з 23 до 27 вересня. Коли саме – невідомо. 

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив про те, що проведення РФ псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України нічого не змінить. Україна й надалі звільнятиме свою землю.

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