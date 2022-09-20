Путін готує заяву про фейкові референдуми на окупованих територіях

Що саме скаже президент РФ, наразі невідомо.

Російський президент Володимир Путін може виступити сьогодні щодо так званих референдумів на захоплених територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомляє РБК.

"Президент Володимир Путін може виступити у вівторок, 20 вересня, щодо референдумів на територіях ЛНР, ДНР, Херсонської та Запорізької областей", – йдеться у повідомленні.

Видання дізналося про можливу заяву Путіна від трьох джерел, близьких до адміністрації президента.

"Виступ очікується до кінця дня, що скаже президент, співрозмовникам РБК невідомо", – пише інформагентство.

Нагадаємо, сьогодні нелегальні окупаційні формування частин Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей оголосили дати проведення фейкових референдумів щодо незаконного приєднання українських територій до Росії. Кремлівські медіа пишуть, що псевдореферендуми мають пройти з 23 до 27 вересня. Коли саме – невідомо.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив про те, що проведення РФ псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України нічого не змінить. Україна й надалі звільнятиме свою землю.