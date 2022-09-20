СБУ оголосила про підозру у колабораційній діяльності ​"меру" окупованого Лисичанська та "силовикам ЛНР"

Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Служба безпеки України зібрала докази добровільної співпраці з ворогом з боку ще вісьмох "посадовців" на тимчасово окупованій території Луганщини.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Псевдопосаду "в.о. голови адміністрації м. Лисичанська ЛНР" посів місцевий мешканець, який від початку російської агресії "з ідейних переконань" перейшов на бік ворога.

"За даними слідства, зловмисник з 2014 року воював проти ЗСУ у лавах так званої "народної міліції ЛНР", за що став фігурантом кримінальних проваджень і був оголошений у розшук. З тих пір переховувався від правосуддя на непідконтрольній Україні території", - йдеться у повідомленні.

З лютого він є активним учасником бойових дій у складі окупаційних військ. Допомагав ворогу захоплювати Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасну та Лисичанськ.

СБУ повідомляє, що підозрюваний сприйняв посаду як нагороду за відданість і у новому статусі імітує "налагодження мирного життя" у місті. Насправді ж, враховуючи вороже ставлення місцевих до "нової влади", запускає репресивну машину задля "стримування ситуації".

Ще одна місцева чиновниця отримала "підвищення по службі" змінивши посаду рядового адміністратора у ЦНАПі Білокуракінської селищної ради на керівну. І наразі вона очолює так званий "загальний відділ адміністрації Білокуракинського району "ЛНР".

Четверо інших колаборантів "знайшли себе" на "прокурорських посадах". Усі вони вже встигли довести свою лояльність окупантам, працюючи в галузі "правосуддя" терористичних організацій "Л/ДНР".

Зокрема, незаконно створену "Попаснянську районну прокуратуру ЛНР" очолив мешканець Донецької області, який до того обіймав посаду "заступника прокурора Алчевська". За цим фактом українські правоохоронці вже оголосили його у розшук за участь у терористичній організації.

Керувати організованою окупантами "прокуратурою Новопсковського району" приїхав 30-річний луганчанин, колишній "слідчий генпрокуратури ЛНР".

Виконувачем обов’язків прокурора Старобільського району "ЛНР" став 37-річний мешканець Луганська, який встиг попрацювати "начальником відділу" у так званій "генпрокуратурі ЛНР".

Ще один колаборант з 2017 року обіймав псевдопосаду "старшого помічника прокурора Краснодонської міськрайпрокуратури". Зараз зловмисник працює на окупантів у статусі помічника прокурора у так званій "прокуратурі Станично-Луганського району ЛНР".

Усі вони працюють у незаконних "правоохоронних органах" окупаційної адміністрації РФ, де впроваджують на тимчасово захоплених територіях Луганщини політику російських загарбників та здійснюють кримінальне переслідування українських патріотів.

Крім того, СБУ викрила 45-річного мешканця Станиці Луганської, який працював "начальником оперативного відділу Станично-Луганського райвідділу МВС ЛНР", та 42-річного уродженця Рубіжного, який обіймає посаду "начальника відділу карного розшуку Троїцького райвідділу МВС ЛНР".

Перед початком широкомасштабного вторгнення РФ обидва колаборанта звільнилися з органів внутрішніх справ України, але з приходом окупантів вирішили "повернутися в професію".

Наразі у статусі "очільників" окупаційної "поліції" вони допомагають ворогу вести репресії проти місцевого проукраїнського населення.

За матеріалами слідства усім фігурантам повідомлено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Викриття зловмисників здійснювали співробітники СБУ у Вінницькій, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Раніше СБУ повідомило про підозру "начальнику" окупаційної міліції Балаклії. У вересні зловмисник втік до окупованого на той час Куп’янська, де згодом був затриманий українськими правоохоронцями.