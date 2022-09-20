​Оголошення загальної мобілізації в РФ буде значним ударом по режиму Путіна, – ГУР Міноборони

Оголошення загальної мобілізації в Російській Федерації означатиме визнання того, що Росія не змогла виконати всі поставлені завдання, що так звана спеціальна операція не досягла результату і йде реальна війна.

Про це заявив представник ГУР Міноборони України.

"Оголосити загальну мобілізацію – це значить оголосити війну Україні та визнати те, що Росія є країною-агресором. На сьогодні ми почали збирати інформацію – дуже підвищилася така мобілізаційна інформаційна риторика у Російській Федерації. Зюганов й інші російські політичні діячі говорять про те, що так, дійсно, йде війна, і що російська армія не може впоратися, потрібно оголошувати війну і мобілізацію. Знову ж таки, при цьому вони кажуть, що ми будемо вести війну не просто з Україною, а з НАТО і США, тому що вони воюють на боці України”, – зазначив представник воєнної розвідки.

На його думку, Росія розуміє, що для захоплення усієї території України, а це є основною метою, рано чи пізно необхідно буде залучати додаткові ресурси. Оголошення загальної мобілізації тільки буде на руку Україні, тому що протестні настрої в Росії слабкі, але молодь йти воювати не хоче.

"Ми провели аналіз російського соціуму і бачимо, що в основному підтримують війну режиму Путіна люди, яким за 50 років, що не підуть воювати. Піде воювати молодь – 20–30 років. Через те саме оголошення загальної мобілізації буде індикатором, який покаже, наскільки російський народ готовий до продовження цієї кровопролитної війни", – зауважив він.

Представник ГУР МО України додав, що ресурс у Росії вичерпний. ЗСУ намагаються завдати таких втрат, щоб ворог зрозумів, що подальші бойові дії стануть для нього крахом.

Нагадаємо, у столиці Російської Федерації починається мобілізація на війну проти України. Москвичам почнуть видавати повістки, повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.