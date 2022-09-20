На Донеччині прикордонники знищили групу диверсантів, які хотіли переплисти Сіверський Донець

Один із прикордонних підрозділів, що діє на Святогірському напрямку, знищив групу ворожих диверсантів. Диверсійна група намагалася переплисти річку Сіверський Донець і потрапити в тил українських військ.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Прикордонники за допомогою тепловізора виявили підготовку противника до подолання водної перешкоди, а коли човен з чотирма диверсантами дістався середини ріки – відкрили вогонь. Під час обстрілу плавзасіб загарбників перекинувся. Тепловізор не зафіксував жодного окупанта, який би зміг вибратися на берег", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, прикордонники взяли в полон російського артилериста, який з березня обстрілював Харківщину. Окупант розповів, що після наступу ЗСУ його з товаришем залишили співслужбовці, які поспіхом втекли.