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На Донеччині прикордонники знищили групу диверсантів, які хотіли переплисти Сіверський Донець

Жоден із членів ДРГ не вижив.

На Донеччині прикордонники знищили групу диверсантів, які хотіли переплисти Сіверський Донець
Сіверський Донець (ілюстративне фото)
Фото: Telegram/InformNapalm

Один із прикордонних підрозділів, що діє на Святогірському напрямку, знищив групу ворожих диверсантів. Диверсійна група намагалася переплисти річку Сіверський Донець і потрапити в тил українських військ.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Прикордонники за допомогою тепловізора виявили підготовку противника до подолання водної перешкоди, а коли човен з чотирма диверсантами дістався середини ріки – відкрили вогонь. Під час обстрілу плавзасіб загарбників перекинувся. Тепловізор не зафіксував жодного окупанта, який би зміг вибратися на берег", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, прикордонники взяли в полон російського артилериста, який з березня обстрілював Харківщину. Окупант розповів, що після наступу ЗСУ його з товаришем залишили співслужбовці, які поспіхом втекли.

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