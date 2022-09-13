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​Прикордонники взяли в полон російського артилериста, який з березня обстрілював Харківщину

Окупант розповів, що після наступу ЗСУ його з товаришем залишили співслужбовці, які поспіхом втекли.

​Прикордонники взяли в полон російського артилериста, який з березня обстрілював Харківщину
Фото: ДПСУ

Прикордонники полонили російського артилериста, який з березня обстрілював Чугуївський район Харківщини. Окупант розповів, що після наступу Сил оборони України його з товаришем залишили співслужбовці, які поспіхом втекли.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Товариш полоненого підірвався, коли зайшов у заміновану росіянами лісопосадку, а його самого затримали українські прикордонники. Він виявився громадянином РФ 2001 року народження.

Росіянин служив в одній із частин, що постійно дислокується в Калінінградській області, на посаді старшого навідника гаубичного самохідного артилерійського дивізіону.

Він повідомив, що його САУ 2С3 "Акація" у складі колони з 15 одиниць військової техніки вторглась в Україну на початку березня. З цього часу загарбник періодично обстрілював українські населені пункти, зокрема, Чугуїв, Печеніги та Коробочкине. Це тривало до 11 вересня, коли ЗСУ розбили ворожий дивізіон і змусили окупантів тікати.

Фото: dpsu.gov.ua

Нагадаємо, днями захисники України звільнили понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами в Харківській області. Багато російських військових, які втекли з-під Харкова, залишили Україну.

Також у Харківській області розгрому зазнало елітне формування, призначене для захисту Москви.

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