Росіяни всю ніч обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини

Російські війська протягом ночі шість разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в Telegram.

"Всю ніч від обстрілів потерпала Нікопольщина… Росіяни ударили по району шість разів. Скерували на Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади «Урагани», «Гради» та важку артилерію. Минулося без постраждалих", – написав Резніченко.

Понівечені 16 багатоповерхових і приватних будинків, стадіон, господарські споруди та газогони. Масштаби пошкоджень уточнюються.

"В інших районах вночі кричали сирени, та обійшлося без атак, і на цю хвилину спокійно", – додав голова ОВА.

Згодом він написав, що після кількох днів боротьби за життя в лікарні помер чоловік, який постраждав під час обстрілу Дніпра.

Нагадаємо, позаминулої ночі армія РФ також вночі била "Ураганами" і "Градами" по Дніпропетровській області. Під ударами перебували Нікопольський і Криворізький райони.