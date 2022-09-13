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Війна в Україні, найімовірніше, триватиме ще якийсь час, – Блінкен

Водночас Держсекретар США підкреслив, що українські сили досягли “значного прогресу”.

Війна в Україні, найімовірніше, триватиме ще якийсь час, – Блінкен
Фото: ЕРА/UPG

Попри успіх контрнаступу ЗСУ війна в Україні, найімовірніше, триватиме ще якийсь час.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише Reuters.

За його словами, контратака України проти російських військових ще тільки починається, але українські сили досягли “значного прогресу”.

“Те, що вони зробили, було дуже методично сплановано, і, звичайно ж, контрнаступ виграв від значної підтримки з боку Сполучених Штатів та багатьох інших країн, які забезпечили отримання Україною обладнання, необхідного для проведення цього контрнаступу”,– сказав Блінкен під час пресконференції у Мехіко.

Блінкен зазначив, що український конфлікт, найімовірніше, триватиме ще якийсь час, оскільки Росія досі має дуже значні сили та озброєння в Україні, які використовує нерозбірливо проти цивільних осіб та цивільної інфраструктури.

“Росія розв’язала цю агресію. Я думаю, враховуючи ціну, яку вона платить, вона може і має її зупинити”, – сказав він.

Нагадаємо, 8 вересня Ентоні Блінкен прибув до Києва і анонсував ще $1 млрд допомоги Україні. Цей мільярд – майже половина від допомоги, що призначена 19 країнам, які в майбутньому можуть зіткнутися з російською агресією. 

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