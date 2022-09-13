У Чорному морі маневрують 12 бойових кораблів окупантів

Серед них є чотири ракетоносії.

У Чорному морі, поблизу узбережжя Криму, маневрують 12 бойових кораблів окупантів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Серед них є чотири носії ракет з понад 30 крилатими “Калібрами".

“Враховуючи імовірну активізацію ворожої агресії відносно цивільних об'єктів та інфраструктури, будьте пильними і мудрими, не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь алгоритму дій при повітряній тривозі”, – зазначили в ОК.

Українців закликали не наближатися до підозрілих предметів та зон обмеженого доступу на узбережжі і в прикордонні.

Нагадаємо, в ОК "Південь" також повідомили, що ворог продовжує намагання підтягнути запаси боєприпасів та резервів живої сили, вишукує альтернативні шляхи доставки озброєння та техніки.

На півдні протягом бойового дня ворог продовжував ракетно-артилерійські та мінометні обстріли наших позицій, ворожа авіація завдала 15 ударів.