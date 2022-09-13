Жодного місцевого мешканця у селі Уди на Харківщині не залишилось, - поліція

Непошкоджених будівель у селі майже немає.

Співробітники поліції провели обстеження деокупованої території Харківської області. Зокрема, вони обстежили село Уди у Золочівській громаді.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Харківської області.

“Населений пункт значно постраждав від дій військових рф, майже кожна будівля має сліди руйнувань та пошкоджень від вибухів ворожих бомб та снарядів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час обстеження на подвір’ї домоволодіння була виявлена протипіхотна міна ПФМ-1 “Лепесток”, яку знешкодили спеціалісти-вибухотехніки.

Правоохоронці задокументували пошкодження, щоб притягнути винних до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, у деокупованому селищі Залізничне на Харківщині виявили тіла чотирьох убитих росіянами жителів.