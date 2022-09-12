Їх відправили на експертизу.

У деокупованому селищі Залізничне на Харківщині виявили тіла чотирьох убитих росіянами жителів.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

При огляді правоохоронці виявили на них сліди вогнепальних поранень. Місцеві розповіли, що людей застрелили окупанти.

У поліції кажуть: спершу рашисти вбили 27 лютого двох цивільних, які перебували в будинку, згодом у помешканні знайшли гільзи і кулі.

Родичі іншого загиблого розповіли, що за 20 хвилин до трагедії розмовляли з ним, а потім не могли додзвонитися. Згодом на дзвінок відповіла чужа людина, яка повідомила, що чоловіка вбили росіяни.

Тіло четвертого загиблого виявили на території підприємства.

Двох жителів місцеві встигли поховати, отримавши дозвіл Чугуївської поліції.

Наразі тіла усіх загиблих відправили на експертне дослідження. А слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

Фото: Поліція Харківської області

Фото: Поліція Харківської області

Фото: Поліція Харківської області

Фото: Поліція Харківської області

Фото: Поліція Харківської області

Фото: Поліція Харківської області

Фото: Поліція Харківської області

Нагадаємо, щонайменше тисяча цивільних у місті Ізюмі загинула внаслідок збройної агресії Росії. Ще більша кількість людей деокупованого міста постраждала через відсутність медичної допомоги.

Днями у селі Мощун (Київська область) виявили останки вбитої російськими окупантами людини.