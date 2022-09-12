​На Харківщині змушують воювати навіть поранених окупантів, бо не вистачає ресурсу на заміну, госпіталі переповнені, – СБУ

Під наступом Збройних сил України вони не можуть поповнити свої запаси і прощаються з рідними.

Російські загарбники воюють на Харківщині навіть пораненими, бо госпіталі переповнені, а заміни нема, як і постачання боєприпасів і підмоги.

Про це йдеться в перехопленій розмові, яку оприлюднила Служба безпеки.

Рашистам залишається тільки вантажити своїх "200-х" і прощатися з рідними.

В СБУ зазначили: активний наступ українських Сил оборони посіяв паніку і розпач серед окупантів. У них закінчуються боєприпаси і немає підтримки з повітря – ЗСУ збивають їхню авіацію.

"Мы не можем держать оборону, у них слишком сильное оружие по сравнению с нашим. Мы запросили поддержки авиации, нам сказали х#й, держите оборону сами, как хотите", – розповів російський загарбник.

Він поскаржився, що в окупантів немає снарядів і зброї, патронів залишилося по магазину і невідомо, чи відновлять постачання.

"Але розпач і стрес, від яких страждають загарбники – це ніщо у порівнянні з наслідками війни і злочинами, від яких потерпають українці. Саме тому наші захисники будуть витісняти рашистів з нашої землі до повної перемоги!" – наголосили в українській спецслужбі.

Нагадаємо, СБУ оприлюднила свідчення полоненого росіянина, який розповів про втечу командування окупантів від контрнаступу ЗСУ на Харківщині. Йому пощастило вижити, оскільки загарбник вчасно здався у полон.

Тим часом в області триває звільнення населених пунктів від рашистів.