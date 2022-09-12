Росіяни знову вдарили по Харкову. Одна людина загинула, чотири поранені, зникла електроенергія

Російська армія вдень 12 вересня завдала чергового удару по Харкову. Є влучання в дорожнє покриття в Київському районі. Щонайменше одна людина загинула.

Також під обстріл потрапив Основʼянський район. Про це в телеграмі повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Кількість поранених збільшилася до чотирьох. Окупанти завдали ударів по двом районам міста – Основ’янському та Київському", – написав він.

Оновлення. Мер Ігор Терехов додав, що внаслідок обстрілів повторилась учорашня ситуація – зникла електроенергія.

"Виведені з ладу обʼєкти критичної інфраструктури, внаслідок чого у Харкові зникло світло і припинено водопостачання", – написав він.

Синєгубов закликав містян перебувати в укриттях.

Минулого разу ворог бив по Харкову сьогодні опівночі. Загинула одна людина, поранено ще двох – снаряд влучив у їхній будинок.

Крім того, двоє людей загинули і двоє були поранені під час обстрілу окупантами обʼєктів критичної інфраструктури області увечері в неділю.