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Росіяни знову вдарили по Харкову. Одна людина загинула, чотири поранені, зникла електроенергія

Окупанти обстріляли два райони. 

Росіяни знову вдарили по Харкову. Одна людина загинула, чотири поранені, зникла електроенергія
Попередній обстріл Харкова, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Російська армія вдень 12 вересня завдала чергового удару по Харкову. Є влучання в дорожнє покриття в Київському районі. Щонайменше одна людина загинула.

Також під обстріл потрапив Основʼянський район. Про це в телеграмі повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. 

"Кількість поранених збільшилася до чотирьох. Окупанти завдали ударів по двом районам міста – Основ’янському та Київському", – написав він.

Оновлення. Мер Ігор Терехов додав, що внаслідок обстрілів повторилась учорашня ситуація – зникла електроенергія. 

"Виведені з ладу обʼєкти критичної інфраструктури, внаслідок чого у Харкові зникло світло і припинено водопостачання", – написав він.

Синєгубов закликав містян перебувати в укриттях. 

Минулого разу ворог бив по Харкову сьогодні опівночі. Загинула одна людина, поранено ще двох – снаряд влучив у їхній будинок.

Крім того, двоє людей загинули і двоє були поранені під час обстрілу окупантами обʼєктів критичної інфраструктури області увечері в неділю. 

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