​​Військові адміністрації повноцінно запрацюють на звільнених територіях протягом кількох тижнів, – Веніславський

Військові адміністрації повноцінно запрацюють на звільнених від російських окупантів територіях протягом декількох тижнів. Колаборанти будуть притягнуті до відповідальності.

Про це на брифінгу повідомив представник президента України в КСУ, народний депутат фракції «Слуга народу» Федір Веніславський, передає кореспондент LB.ua.

"Нам доведеться відновлювати конституційний лад на деокупованих територіях. Це екстраординарна ситуація, яку навіть ніхто не міг уявити пів року назад. Проте ми стикнулися з такою реальністю. Ми будемо відновлювати управлінські функції та органів державної і місцевої влади відповідно до законів про правовий статус військових адміністрацій та порядку їх призначення", – сказав Веніславський.

За його словами, у всіх звільнених адміністративно-територіальних одиницях будуть призначені керівники військових адміністрацій.

"На цей перехідний період, поки не буде відновлена повноцінна робота усіх органів місцевого самоврядування, управлінські функції будуть здійснювати військові адміністрації. Все буде відбуватися так, як вже відбувається на прифронтових територіях, районах, де ведуться бойові дії. Тому модель напрацьована. Ніякого вакууму чи несподіванок в механізмі управління на звільнених територіях не буде. Органи державної влади на період миру передали такі функції військовим адміністраціям. Таким чином буде відновлена державність на деокупованих територіях… І це наступить дуже швидко. Думаю, протягом одного-двох тижнів ми вже побачимо функціонування повноцінних військових адміністрацій на звільнених територіях", – запевнив він.

Веніславський попередив, що усіх колаборантів буде притягнуто до відповідальності. Окрім осіб, які були змушені примусово співпрацювати з окупантами. Органи досудового розслідування встановлять усі обставини можливої співпраці з ворогами.

Нагадаємо, наразі Координаційний штаб з питань деокупованих територій розробляє проєкт спеціального закону. Він визначить законодавчу рамку для першочергових дій з відновлення життєдіяльності.

"Це і нові особливості роботи військових адміністрацій, і питання відновлення обігу гривні та казначейського обслуговування, початок роботи закладів та установ. Запрошуємо до співпраці експертів, які працюють в цій царині, долучитись до опрацювання проєкту", – повідомили в Мінреінтеграції.