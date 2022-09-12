Берлін у захваті від контрнаступу ЗСУ, – посол Німеччини

У Берліні пильно слідкують за успіхами ЗСУ на сході і півдні й перебувають у захваті від наступу українських військових.

Про це сказала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв’ю Радіо НВ.

"Ми всі в Берліні спостерігали і були в захваті від наступу українських Збройних сил на сході і на півдні", – сказала вона.

Також вона повідомила, що Берлін досі дискутує щодо можливого постачання танків західного зразка в Україну.

"Ця дискусія триває. Ви не один раз чули нашого канцлера, який сказав, що він у тісному контакті з партнерами – США, Великою Британією та Францією – щодо цієї математики… Кінця цієї дискусії ще немає, але сподіваюся, що вона успішно і позитивно закінчиться для України", – додала Фельдгузен.

Нагадаємо, у кінці серпня Шольц пообіцяв, що в найближчі тижні Німеччина відправить в Україну новітню зброю. До того ж Берлін може взяти на себе відповідальність щодо забезпечення України окремими видами озброєння.

Також Шольц казав про те, що у питанні постачання озброєння Україні Німеччина буде дотримуватися принципу: не передавати зброю, з якої можна обстріляти територію Росії.

Водночас канцлер виступив проти постачання танків західного зразка Україні, вказуючи на те, що навіть великі партнери по НАТО не постачають танки безпосередньо, і що Німеччина не хоче робити це сама.

Так, за повідомленням німецьких ЗМІ, Шольц відхилив прохання українського прем’єра Дениса Шмигаля про постачання додаткового важкого озброєння. Йшлося, зокрема, про поставку Leopard 2.

Після значних успіхів України у поверненні територій на Харківщині німецькі політичні партії, серед яких і коаліційні, вимагають від уряду посилити підтримку України зброєю. Зокрема, передати зазначені танки та БМП Marder.