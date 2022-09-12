Цієї ночі російська армія обстріляла ракетами обласний перинатальний центр у Краматорську.

Приймальне відділення зруйновано повністю, повідомили в Донецькій обласній державній адміністрації.

Фото: facebook/Олександр Гончаренко

Фото: facebook/Олександр Гончаренко

Фото: facebook/Олександр Гончаренко

Фото: facebook/Олександр Гончаренко

У ОВА підкреслили, що це – черговий злочин проти цивільного населення.

Мер Краматорська повідомив, що цієї ночі окупанти били ракетами по приватному сектору та перинатальному центру.

"За попередньою інформацією, без жертв", – заявив він.

Нагадаємо, протягом доби ворог використовував проти Донецької області артилерію, РСЗВ "Ураган", "Град", ракету ЗРК С-300.

Внаслідок обстрілів Авдіївки, Краматорська, Слов’янська, Бахмута, Миколаївки, с. Карлівки та інших населених пунктів пошкоджено три багатоповерхівки, пʼять приватних житлових будинків, складське приміщення, ПрАТ "АКХЗ", ТЦ, приміщення розважального центру, будівлю ЦНАПу, приміщення заводу. За добу по області виявлено троє загиблих, девʼять поранених цивільних.