Унаслідок учорашнього удару по інфраструктурі Харківської області загинули двоє людей

Ще двоє – постраждали від обстрілу Чугуївського району.

Унаслідок ворожого обстрілу інфраструктури Холодногірського району Харківської області загинули лвоє людей. Вони – працівники цього обʼєкта.

Рятувальники майже всю ніч ліквідовували пожежу, що виникла від обстрілу. Про це повідомили в Харківській ОВА.

Також учора постраждав обʼєкт критичної інфраструктури в Чугуївськом районі. Там поранень зазнали двоє людей.

У Харкові від обстрілу Новобаварського району загинула одна людина, двоє поранені. Удару росіяни завдали по будинку.

Нагадаємо, вчора Росія цілеспрямовано била по обʼєктам критичної інфраструктури, аби знеструмити населені пункти. У Харківській області станом на ранок відновлено 80% електропостачання, в Дніпропетровській, Полтавській і Сумській – повністю.