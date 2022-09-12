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Унаслідок учорашнього удару по інфраструктурі Харківської області загинули двоє людей

Ще двоє – постраждали від обстрілу Чугуївського району. 

Унаслідок учорашнього удару по інфраструктурі Харківської області загинули двоє людей
Ілюстративне фото
Фото: ГУ ДСНС у Харківській області

Унаслідок ворожого обстрілу інфраструктури Холодногірського району Харківської області загинули лвоє людей. Вони – працівники цього обʼєкта. 

Рятувальники майже всю ніч ліквідовували пожежу, що виникла від обстрілу. Про це повідомили в Харківській ОВА. 

Також учора постраждав обʼєкт критичної інфраструктури в Чугуївськом районі. Там поранень зазнали двоє людей. 

У Харкові від обстрілу Новобаварського району загинула одна людина, двоє поранені. Удару росіяни завдали по будинку. 

Нагадаємо, вчора Росія цілеспрямовано била по обʼєктам критичної інфраструктури, аби знеструмити населені пункти. У Харківській області станом на ранок відновлено 80% електропостачання, в Дніпропетровській, Полтавській і Сумській – повністю.

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