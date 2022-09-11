Резервну лінію електропередач до ЗАЕС вдалось відновити, - МАГАТЕ

Фахівці змогли відновити резервне енергопостачання на Запорізьку АЕС.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

Запорізьку АЕС вдалось забезпечити зовнішньою електроенергією. Вона необхідна для охолодження реактора та інших функцій безпеки.

A back-up power line to Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant (#ZNPP) has been restored, providing the plant with the external electricity it needs for reactor cooling and other safety functions. — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) September 11, 2022

Нагадаємо, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав до негайного припинення обстрілів у районі Запорізької АЕС та створення зони ядерної безпеки та захисту навколо станції.