Резервну лінію електропередач до ЗАЕС вдалось відновити, - МАГАТЕ

Фахівці змогли відновити резервне енергопостачання на Запорізьку АЕС.
Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.
Запорізьку АЕС вдалось забезпечити зовнішньою електроенергією. Вона необхідна для охолодження реактора та інших функцій безпеки.
A back-up power line to Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant (#ZNPP) has been restored, providing the plant with the external electricity it needs for reactor cooling and other safety functions.— IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) September 11, 2022
Нагадаємо, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав до негайного припинення обстрілів у районі Запорізької АЕС та створення зони ядерної безпеки та захисту навколо станції.