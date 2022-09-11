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Резервну лінію електропередач до ЗАЕС вдалось відновити, - МАГАТЕ

Російські дії продовжують загрожувати світу ядерною катастрофою.

Резервну лінію електропередач до ЗАЕС вдалось відновити, - МАГАТЕ
Запорізька АЕС — найбільша електростанція Європи
Фото: Ralf1969

Фахівці змогли відновити резервне енергопостачання на Запорізьку АЕС.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

Запорізьку АЕС вдалось забезпечити зовнішньою електроенергією. Вона необхідна для охолодження реактора та інших функцій безпеки.

Нагадаємо, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав до негайного припинення обстрілів у районі Запорізької АЕС та створення зони ядерної безпеки та захисту навколо станції.

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