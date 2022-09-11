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На Житомирщині перефарбували танк на пам’ятнику

Роботи були виконані за підтримки місцевих підприємців.

На Житомирщині перефарбували танк на пам’ятнику
Фото: Пресслужба Новоград-Волинської міськради

У Новограді-Волинському Житомирської області український “піксель” перефарбували танк “Безпощадний”. 

Про це повідомила пресслужба Новоград-Волинської міськради.

До Дня танкіста громада Новоград-Волинського зробила символічний подарунок - місто позбулось від ще одного символу радянського періоду. Танк на пам’ятнику, котрий знаходиться на одному із в’їздів у місто, пофарбували у сучасні військові кольори.

“Це стало першим кроком до реконструкції військового меморіального комплексу, яку заплановано здійснити по завершенню воєнного стану в Україні”, - повідомили у міскраді, і додали, що наразі розробляється його концепція.

Перефарбували пам’ятник місцеві комунальники за допомогою місцевих підприємців.

Нагадаємо, на Пагорбі Слави в Ужгороді демонтують пам’ятні знаки тоталітарного комуністичного режиму.

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