На Житомирщині перефарбували танк на пам’ятнику

У Новограді-Волинському Житомирської області український “піксель” перефарбували танк “Безпощадний”.
Про це повідомила пресслужба Новоград-Волинської міськради.
До Дня танкіста громада Новоград-Волинського зробила символічний подарунок - місто позбулось від ще одного символу радянського періоду. Танк на пам’ятнику, котрий знаходиться на одному із в’їздів у місто, пофарбували у сучасні військові кольори.
“Це стало першим кроком до реконструкції військового меморіального комплексу, яку заплановано здійснити по завершенню воєнного стану в Україні”, - повідомили у міскраді, і додали, що наразі розробляється його концепція.
Перефарбували пам’ятник місцеві комунальники за допомогою місцевих підприємців.
Нагадаємо, на Пагорбі Слави в Ужгороді демонтують пам’ятні знаки тоталітарного комуністичного режиму.