Уряд почав готувати законопроєкт про звільнені території

Він стосуватиметься роботи військових адміністрацій, відновлення обігу гривні та початку роботи закладів та установ.

Координаційний штаб з питань деокупованих територій розробляє проєкт спеціального закону.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції у Telegram.

Зазначається, що законопроєкт про деокуповані території визначить законодавчу рамку для першочергових дій з відновлення життєдіяльності.

"Це і нові особливості роботи військових адміністрацій, і питання відновлення обігу гривні та казначейського обслуговування, початок роботи закладів та установ. Запрошуємо до співпраці експертів, які працюють в цій царині, долучитись до опрацювання проєкту", - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, з початку вересня ЗСУ звільнили від російських загарбників понад 3 тисячі квадратних кілометрів українських територій. На Харківському напрямку наші засхисники почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. Як заявив командувач ЗСУ Валерій Залужний, до виходу на державний кордон залишається 50 км.

На Харківщині звільнено або взято під контроль понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами.