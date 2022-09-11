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Уряд почав готувати законопроєкт про звільнені території

Він стосуватиметься роботи військових адміністрацій, відновлення обігу гривні та початку роботи закладів та установ.

Уряд почав готувати законопроєкт про звільнені території
Ілюстративне фото
Фото: соцмережі

Координаційний штаб з питань деокупованих територій розробляє проєкт спеціального закону. 

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції у Telegram.

Зазначається, що законопроєкт про деокуповані території визначить законодавчу рамку для першочергових дій з відновлення життєдіяльності.

"Це і нові особливості роботи військових адміністрацій, і питання відновлення обігу гривні та казначейського обслуговування, початок роботи закладів та установ. Запрошуємо до співпраці експертів, які працюють в цій царині, долучитись до опрацювання проєкту", - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, з початку вересня ЗСУ звільнили від російських загарбників понад 3 тисячі квадратних кілометрів українських територій. На Харківському напрямку наші засхисники почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. Як заявив командувач ЗСУ Валерій Залужний, до виходу на державний кордон залишається 50 км.

На Харківщині звільнено або взято під контроль понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами.

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