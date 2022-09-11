​На Харківщині ЗСУ зайшли в Гоптівку, що в 2 км від російського кордону

Українські військові увійшли в село Гоптівка Харківської області, яке знаходиться менш ніж в двох кілометрах від кордону з Росією.
Про це повідомляє 130-й батальйон ТрО ЗСУ.
"11 вересня Гоптівка перейшла під контроль Збройних сил України. 130 батальйон передає привіт всьому народу України", - повідомили військові.
Нагадаємо, раніше українські військові увійшли в Козачу Лопань Харківської області. Перед цим окупанти поспішно евакуювалися з селища.
Також президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення смт Чкаловське Харківської області.