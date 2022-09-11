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​На Харківщині ЗСУ зайшли в Гоптівку, що в 2 км від російського кордону

Захисники України продовжують звільняти українські міста

​На Харківщині ЗСУ зайшли в Гоптівку, що в 2 км від російського кордону
Пункт пропуска "Гоптовка"
Фото: dpsu.gov.ua

Українські військові увійшли в село Гоптівка Харківської області, яке знаходиться менш ніж в двох кілометрах від кордону з Росією.

Про це повідомляє 130-й батальйон ТрО ЗСУ.

"11 вересня Гоптівка перейшла під контроль Збройних сил України. 130 батальйон передає привіт всьому народу України", - повідомили військові.

Нагадаємо, раніше українські військові увійшли в Козачу Лопань Харківської області. Перед цим окупанти поспішно евакуювалися з селища.

Також президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення смт Чкаловське Харківської області.

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