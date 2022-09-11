Окупанти втекли з Золочівської громади на Харківщині

Люди бачили, як вони сідали в автобуси.

Російська армія пішла з території прикордонної Золочівської громади на Харківщині.

Про це розповів голова громади Віктор Коваленко, інформує Суспільне.

"Люди бачили, як вони сідали в автобуси й виїжджали з населених пунктів, які були тимчасово окуповані, це Турово, Макарово. На сьогодні, за даними місцевих, москалі відійшли звідти у сторону Козачої Лопані, а російські військові, які стояли біля Уд, покинули свої позиції й відійшли на територію РФ", — сказав голова Золочівської громади.

Також Коваленко додав, що близько 02:30 ночі окупанти обстріляли Золочів, пошкоджень зазнали два будинки.

Нагадаємо, що за даними Дергачівської громади, російські загарбники втекли з Козачої Лопані.

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