Окупанти втекли з Золочівської громади на Харківщині

Російська армія пішла з території прикордонної Золочівської громади на Харківщині.
Про це розповів голова громади Віктор Коваленко, інформує Суспільне.
"Люди бачили, як вони сідали в автобуси й виїжджали з населених пунктів, які були тимчасово окуповані, це Турово, Макарово. На сьогодні, за даними місцевих, москалі відійшли звідти у сторону Козачої Лопані, а російські військові, які стояли біля Уд, покинули свої позиції й відійшли на територію РФ", — сказав голова Золочівської громади.
Також Коваленко додав, що близько 02:30 ночі окупанти обстріляли Золочів, пошкоджень зазнали два будинки.
Нагадаємо, що за даними Дергачівської громади, російські загарбники втекли з Козачої Лопані.
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