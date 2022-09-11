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У Козачій Лопані біля кордону з РФ підняли український прапор

Селище потрапило під окупацію РФ з першого дня вторгнення.

У Козачій Лопані біля кордону з РФ підняли український прапор
Фото: Міськрада Дергачів

Дергачівська міська рада (Харківська область) опублікувала фото підняття українського прапора у Козачій Лопані. Це селище міського типу знаходиться біля кордону з РФ.

Фото опубліковане на сторінці міськради у Facebook.

Міськрада, до юрисдикції якої входить Козачолопанський старостинський округ, виклала світлину, де на флагштоку у центрі селища майорить державний прапор.

Офіційної інформації від Генштабу про звільнення селища, яке потрапило під окупацію РФ з першого дня вторгнення, наразі немає.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення смт Чкаловське Харківської області.

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