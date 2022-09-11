У районі Ізюма і Лиману ще точаться бої, але російські військові тікають, – Гайдай

Досі тривають запеклі бої в районі Ізюма та Лиману, однак російська армія тікає.

Про це в ефірі телемарафону UArazom заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його інформацією, навіть з окупованих територій виїжджають комендатури і прокуратури, окупанти і гауляйтери.

"Вони складають речі награбовані, сім'ї свої упаковують і виїжджають. І до речі, виїжджають навіть з міст, окупованих ще з 2014 року Луганської області. Ми дуже сподіваємося, що найближчим часом побачимо, як ЗСУ зможуть перетнути вже річку і почнеться вже повномасштабна деокупація населених пунктів Луганської області з Кремінної, Сватового, Рубіжного і так далі", – заявив він.

Глава ОВА також розповів і про ситуацію в Кремінній: "Окупанти втекли, колаборанти або так само втекли, або бояться його (прапор України в Кремінній, – ред.) знімати тому, що розуміють, що наступ вже не зупинити. І, можливо, це буде не день-два, але протягом тижня 100% наші військові зайдуть вже, пройде деокупація Кремінної і тому бояться просто знімати український прапор, він досі майорить".

Він також додав, що російські окупанти біжать у бік Луганська або Росії.

"Це не 100% втеча (окупантів, – ред), це 100% робота ЗСУ. Немає такого, щоб вони заходили як на парад, йдуть бої, в Ізюмі, Лимані запеклі бої йдуть досі, але певні частини російських військ і "ЛДНР" їдуть в бік Луганська, або в бік відразу Росії", – заявив Гайдай.

Нагадаємо, вчора Сергій Гайдай повідомив про те, що українські військові перебувають на околицях Лисичанська на Луганщині, а російські збройні формування залишають місто.