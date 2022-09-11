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​У Міноборони Британії заперечили заяву Путіна щодо поставок українського зерна в країни ЄС

“Близько 30% українського зерна було поставлено в країни Африки, Азії та Близького Сходу”.

​У Міноборони Британії заперечили заяву Путіна щодо поставок українського зерна в країни ЄС
Фото: armyinform.com.ua

Російська Федерація проводить кампанію з дезінформації, щоб відвести від себе провину за проблеми з продовольчою безпекою, дискредитувати Україну та мінімізувати спротив своєму воєнному вторгненню.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що 7 вересня президент Володимир Путін заявив, нібито лише 60 тис. тонн зерна, експортованого з України "зерновим коридором", було відправлено до країн, що розвиваються, а більша частина була поставлена до країн ЄС.

Британські аналитики стверджують, що ця заява Путіна не відповідає дійсності. За даними ООН, близько 30% зерна було поставлено в країни з низьким і середнім рівнем доходу в Африці, на Близькому Сході та в Азії.

 

Українські війська за останню добу продовжували досягати значних успіхів у Харківській області. Там теж вважають, що Росія, ймовірно, вивела підрозділи з регіону, водночас кажуть про бої навколо стратегічно важливих міст Куп’янськ та Ізюм.

 

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Ердоган погодився з претензіями Путіна щодо експорту українського зерна в багаті країни. Він запропонував відновити постачання зерна з Росії.

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