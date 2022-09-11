Унаслідок нічного обстрілу Миколаєва пошкоджені житлові будинки, є поранені

Уночі 11 вересня російські військові обстріляли Миколаїв.
Про це повідомив у Telegram мер міста Олександр Сєнкевич.
“Сьогодні вночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів. Пошкоджені житлові будинки”, – йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, дев’ять осіб дістали поранення різного ступеню, четверо з них перебувають у лікарні.
Нагадаємо, Служба безпеки України затримала ще одного коригувальника, який збирав та передавав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в Миколаєві.