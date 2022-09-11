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Унаслідок нічного обстрілу Миколаєва пошкоджені житлові будинки, є поранені

Інформація уточнюється.

Унаслідок нічного обстрілу Миколаєва пошкоджені житлові будинки, є поранені
Наслідки обстрілу Миколаєва. Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Уночі 11 вересня російські військові обстріляли Миколаїв.

Про це повідомив у Telegram мер міста Олександр Сєнкевич.

“Сьогодні вночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів. Пошкоджені житлові будинки”, – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, дев’ять осіб дістали поранення різного ступеню, четверо з них перебувають у лікарні.

 

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала ще одного коригувальника, який збирав та передавав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в Миколаєві.

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