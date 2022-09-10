Бійці загону “Азов” Харків повідомили про успішну контрнаступальну операцію у напрямку Вовчанська

Зараз оперативним завданням є заблокувати будь-яке сполучення з містом.

Бійці загону Сил Спеціальних Операцій АЗОВ Харків разом із 14-ю ОМБр імені князя Романа Великого провели успішну контрнаступальну операцію у напрямку міста Вовчанськ.

Про це йдеться в офіційному телерам-каналі загону.

“Результат роботи: ворожа тактична група складом із 30 осіб — переважна більшість двохсоті та декілька трьохсотих”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того знищено танк, БМП та склад з боєприпасами.

Як повідомили в Азові, зараз оперативним завданням є заблокувати будь-яке сполучення з Вовчанськом та підготувати населений пункт до штурму.

Нагадаємо, Зеленський раніше повідомив, що від початку вересня Збройні сили України вже звільнили близько 2 тисяч кілометрів нашої території. Рух наших воїнів триває на різних напрямках фронту.

З початку цього тижня українська армія звільнила у Харківській області понад 20 населених пунктів, які були тимчасово окуповані росіянами.

Зокрема, 10 вересня стало відомо, що українські військові зайшли у місто Ізюм. Служба безпеки України підтверджує звільнення від окупантів Куп'янська.

Державний прапор України офіційно підняли у місті Балаклія.

Водночас заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала бути відповідальними, поширюючи інформацію про звільнені населені пункти.

Окрім того, Координаційний штаб з питань деокупованих територій почав роботу над проєктом спеціального закону про деокуповані території.