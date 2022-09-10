Українські військові звільнили Василенкове та Артемівку на Харківщині, − Зеленський

Воїни 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили Василенкове та Артемівку, що на Харківщині.
Про це йдеться у Телеграм-каналі президента України Володимира Зеленського.
“Маємо пам'ятати, що свобода не дається легко. Українські захисники ціною власного життя виборюють незалежність для кожного з нас”, – зазначив Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський раніше повідомив, що від початку вересня Збройні сили України вже звільнили близько 2 тисяч кілометрів нашої території. Рух наших воїнів триває на різних напрямках фронту.
З початку цього тижня українська армія звільнила у Харківській області понад 20 населених пунктів, які були тимчасово окуповані росіянами. Зокрема, 10 вересня стало відомо, що українські військові зайшли у місто Ізюм. Служба безпеки України підтверджує звільнення від окупантів Куп'янська.
Водночас заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала бути відповідальними, поширюючи інформацію про звільнені населені пункти.
Окрім того, Координаційний штаб з питань деокупованих територій почав роботу над проєктом спеціального закону про деокуповані території.