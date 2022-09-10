Зеленський провів телефонну розмову з Макроном

Говорили про заборону віз для росіян, ситуацію на фронті та ЗАЕС.

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Франції Еммануелем Макроном.

Про це Зеленський повідомив у своєму Twitter.

Глави держав обговорили ситуацію на фронті, а також тему санкцій проти РФ.

Зокрема, йшлося про заборону віз для громадян Росії.

Зеленський наголосив, що багато часу присвятили обговоренню ситуації на тимчасово окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції.

Провів телефонну розмову з @EmmanuelMacron. Поінформував колегу про перебіг бойових дій. Порушив питання заборони віз для росіян. Багато часу присвятили критичній ситуації на #ЗАЕС. Наша позиція: єдиний спосіб убезпечити Європу від ядерної катастрофи – демілітаризація станції. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 10, 2022

"Наша позиція: єдиний спосіб убезпечити Європу від ядерної катастрофи – демілітаризація станції", - наголосив Президент.

Нагадаємо, цього тижня Єврокомісія затвердила пропозицію щодо припинення спрощеного візового режиму з РФ.

Того ж дня Верховна Рада проголосувала за Постанову про звернення до інституцій ЄС та країн-членів ЄС щодо припинення видачі віз громадянам Росії.