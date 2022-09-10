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Зеленський провів телефонну розмову з Макроном

Говорили про заборону віз для росіян, ситуацію на фронті та ЗАЕС.

Зеленський провів телефонну розмову з Макроном
Фото: EPA/UPG

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Франції Еммануелем Макроном.

Про це Зеленський повідомив у своєму Twitter.

Глави держав обговорили ситуацію на фронті, а також тему санкцій проти РФ.

Зокрема, йшлося про заборону віз для громадян Росії.

Зеленський наголосив, що багато часу присвятили обговоренню ситуації на тимчасово окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції.

"Наша позиція: єдиний спосіб убезпечити Європу від ядерної катастрофи – демілітаризація станції", - наголосив Президент.

Нагадаємо, цього тижня Єврокомісія затвердила пропозицію щодо припинення спрощеного візового режиму з РФ.

Того ж дня Верховна Рада проголосувала за Постанову про звернення до інституцій ЄС та країн-членів ЄС щодо припинення видачі віз громадянам Росії. 

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