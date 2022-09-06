Єврокомісія затвердила пропозицію щодо припинення спрощеного візового режиму з РФ

"Поїздки до країн ЄС є не базовим правом для російських туристів, а - привілеєм".

Єврокомісія затвердила пропозицію про призупинення спрощеного візового режиму між ЄС і Росією. Очікується, що Рада ЄС цього тижня схвалить цю пропозицію.

Про це заявила журналістам єврокомісар із внутрішніх справ ЄС Ілва Йогансон, передає Інтерфакс-Україна.

"Я впевнена, що рада ЄС схвалить цю пропозицію швидко, і що це відбудеться вже цього тижня. Це означатиме, що вранці в понеділок (12 вересня) у нас діятиме новий візовий режим щодо Росії", - сказала Йогансон журналістам у Брюсселі.

На її думку, громадяни РФ не повинні мати легкого доступу до Євросоюзу, і поїздки до країн ЄС є не базовим правом для російських туристів, а - привілеєм.

Як повідомлялося, країни ЄС широко обговорювали питання видачі шенгенських віз росіянам наприкінці літа та на початку осені. Представники східної частини блоку наполягають на тому, щоб запровадити обмеження у вигляді повної заборони на отримання віз росіянами.

Пізніше стало відомо, що ЄС не запроваджуватиме повної заборони на видачу віз росіянам, проте скасує угоду про спрощення візового режиму з РФ.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України проголосувала за Постанову про звернення до інституцій ЄС та країн-членів ЄС щодо припинення видачі віз громадянам РФ. Президент Володимир Зеленський тако сподівається, що візові обмеження увійдуть до 8-го санкційного пакета проти Росії.

Він наголосив, що якщо громадяни РФ підтримують терор проти України, проти всієї Європи, якщо вони мовчки спостерігають за геноцидом в Україні, то вони не повинні мати можливість використовувати Європу для розваг і веселощів.