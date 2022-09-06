Висновки МАГАТЕ мають призвести до деокупації ЗАЕС, - Котін

"Якщо ні, то ми повинні мати якісь інші життєздатні результати".

Висновки місії Міжнародного агентства з атомної енергії мають призвести до деокупації Запорізької АЕС.

Про це в інтерв'ю Reuters наголосив глава НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

За його словами, створення постійного представництва МАГАТЕ на атомній електростанції було "хорошим" кроком, але суть проблеми залишається - росармія продовжує контролювати об'єкт.

"Нам насправді потрібні результати цієї місії. Висновки експертів мають допомогти вирішити ситуацію навколо станції та повинні призвести до деокупації. Якщо ні, то ми повинні мати якісь інші життєздатні результати", - сказав Котін.

Він додав, що ситуація на станції - дуже небезпечна, Україна очікує почути від МАГАТЕ більше, ніж висловлення занепокоєння.

"Це делікатна ситуація. Всі експерти і сам глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі розуміють, що потрібно зробити: це — деокупація станції. Проте через обмеження мандату вони не можуть прямо це запропонувати", – зауважив очільник Енергоатому.

Котін додав, що Україні буде важко пережити прийдешню зиму без електроенергії від Запорізької АЕС. Станція до початку повномасштабного вторгнення забезпечувала понад п'яту частину потреб України.

"Якщо ми не матимемо електроенергії від Запорізької АЕС, це буде небезпечна зима. Нам потрібна станція", - наголосив керівник НАЕК.

Нагадаємо, учора через пожежу відімкнули останню лінію, яка з'єднувала ЗАЕС з енергосистемою України.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі опублікує нині звіт з висновками місії інспекторів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС.