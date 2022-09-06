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Європейською премією "M100 Media Award" за захист свободи слова нагороджений весь народ України, - DW

Від імені народу України нагороду отримає Володимир Кличко.

Європейською премією "M100 Media Award" за захист свободи слова нагороджений весь народ України, - DW
Фото: КМДА

Престижною німецькою премією в галузі ЗМІ «M100 Media Award» цього року нагородили народ України «за мужність та стійкість у боротьбі проти російського вторгнення". Таке рішення Рада премії винесла сьогодні, 6 вересня. Від імені народу України нагороду отримає 15 вересня Володимир Кличко, повідомляє видання «Deutsche Welle».

«Жоден народ світу в останні кілька місяців не демонстрував настільки пристрасно цінність свободи. Україна веде героїчну боротьбу за свої цінності та захищає їх день за днем уже багато місяців», - йдеться у заяві Ради премії. 

Церемонія вручення нагороди відбудеться 15 вересня у Потсдамі. Від імені українського народу премію отримає як «голос з Києва» Володимир Кличко, брат мера Києва Віталія Кличка. Промову виголосять посол США в Німеччині Емі Гатман і колишній голова Європейської ради Дональд Туск. З політичною промовою на церемонії виступить канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Премію «M100 Media Award» присуджують з 2005 року за внесок у захист свободи ЗМІ та свободи слова, а також у зміцнення демократичних принципів і взаєморозуміння у Європі. Раніше премію отримували ексміністр закордонних справ Німеччини Ганс-Дітріх Геншер, засновник організації «Лікарі без кордонів», французький журнал Charlie Hebdo та інші.

У травні неурядовий аналітичний центр США з дослідження міжнародних відносин і проблеми міжнародної безпеки Atlantic Council нагородив весь народ України «За видатне лідерство». Весь народ став лауреатом Atlantic Council вперше.

У липні престижну американську нагороду імені Артура Еша за мужність отримав Віталій Кличко. Він заявив, що вважає цю премію нагородою всіх українців, які захищають незалежність і свободу України.

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