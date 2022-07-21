Віталій Кличко отримав нагороду Артура Еша за мужність ESPY Awards-2022

Напередодні в Театрі Microsoft у Лос-Анджелесі відбулося зіркове шоу нагородження преміями ESPY Award-2022, що присуджуються американським телеканалом ESPN провідним спортсменами та командам, а також за найкращі моменти у змаганнях за минулий календарний рік.

Лауреати премій ESPY, започаткованих у 1993 році, визначаються голосуванням вболівальників, а також номінаційною комісією, до якої входять спортсмени, спортивні журналісти та коментатори, спортивні функціонери та менеджери, а також представники каналу ESPN.

Нагороди вручаються як у номінаціях за певними видами спорту або їх категоріями, так і в номінаціях, які не обмежені видами спорту.

Зокрема, мер Києва Віталій Кличко отримав премію Артура Еша за мужність.

Від імені Кличка нагороду отримав американський актор Дуейн Джонсон.

"This award is not for me. This award is for every Ukrainian who is fighting ... for the future of democracy, for the future of our homeland."



The Arthur Ashe Award for Courage this year goes to Vitali Klitschko. pic.twitter.com/ThtCKcxhPC — ESPN (@espn) July 21, 2022

"Для мене велика честь здобути цю нагороду. Я переконаний, що це визнання мужності та недоторканності українського народу, який понад три місяці мужньо протистоїть російському агресору. Це нагорода для всіх, хто захищає незалежність та свободу України", - прокоментував здобуття нагороди Кличко.

Варто відзначити, що найкращим футболістом був названий Кіліан Мбаппе, найкращим гонщиком – переможець NASCAR Кайл Ларсон, найкращим боксером – Тайсон Ф'юрі, найкращим тенісистом – Рафаель Надаль, а тенісисткою – Емма Радукану.