Луческу залишився задоволений результатом матчу проти "Фенербахче"

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу на післяматчевої пресконференції прокоментував нульову нічию першого матчу другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів із "Фенербахче".

Загалом румунський фахівець залишився задоволений нічийним результатом першого офіційного матчу "біло-синіх" сезону-2022/23.

"Це був перший офіційний матч для нас за останні вісім місяців. Довелося нелегко, оскільки раніше ми грали лише товариські поєдинки. Також проблема полягала в тому, що ми не знали свій потенціал на даний момент. Ми не наважилися ризикувати в цій ситуації.

Матч вийшов рівним, із нормальним результатом, адже обидві команди могли забити. Ми усвідомлювали високий рівень "Фенербахче", який добре попрацював на трансферному ринку, придбавши хороших футболістів. Але ми все одно мали грати з ними, незважаючи на це, а також складну ситуацію в Україні", - цетує Луческу офіційний сайт "Динамо". Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Вважаю, рахунок 0:0 - позитивний результат. Ми поїдемо на виїзний матч за перемогою, адже їм доведеться ризикувати, аби забити. Сьогодні вони також це робили, але ми маємо можливість досягти хорошого результату.

Шкода, що ми отримали три жовті картки, вважаю, футболісти їх не заслуговували в тих ситуаціях, але нічого страшного, повторюся, це був лише наш перший матч", - зазначив коуч.

При цьому румунський фахівець нарік на відсутність можливості посилення складу новими гравцями.

"Посилення чекати не варто. Хто зараз приїде грати до України? Ніхто. Ми маємо використовувати тих, хто є. У цьому матчі ми побачили свій потенціал, і у матчі-відповіді все буде в порядку.

Атмосфера була гарною, але я очікував, що на наш матч прийде більше людей, таки це поєдинок початкової стадії Ліги чемпіонів. Можливо, це найважливіший матч у кваліфікації. Але, повторюся, ті вболівальники "Динамо" та "Фенербахче", які зібралися на трибунах, забезпечили чудову атмосферу", - відзначив Луческу.

Матч-відповідь відбудеться 27 липня.