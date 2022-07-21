У Лодзі команди голів не забили.

У першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між "Динамо" та "Фенербахче", що відбувся у польському Лодзі, було зафіксовано нульову нічию.

Відсутність бойового ігрового тонусу не могла не вплинути на дії киян. Однак, біля воріт Алтаю Байиндира підопічні Мірчі Луческу створили низку небезпечних моментів. Однак з реалізацією не склалося.

Суперник, особливо у першій половині зустрічі, створив біля воріт "Динамо" набагато гостріші моменти. Проте, надійним "на стрічці" був Георгій Бущан.

Тепер команди вирушають до Стамбула, де за тиждень визначиться суперник австрійського "Штурму" в третім раунді кваліфікації ЛЧ.

Додамо, що для киян цей матч був ювілейним 250-м у рамках Ліги/Кубка чемпіонів.

Highlights матчу "Динамо" - "Фенербахче".