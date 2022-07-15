"Шахтар" офіційно назвав арену, на якій проводитиме домашні матчі Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" на своєму офіційному сайті оголосив, що свої домашні матчі Ліги чемпіонів проводитиме у Варшаві на стадіоні "Війська Польського", який є ареною столичної "Легії".

Пресслужба "гірників" уточнює, що для цього донецький клуб підписав договір оренди спортарени.

Розклад матчів "Шахтар" дізнається 25 серпня, коли відбудеться жеребкування групового етапу турніру.

При цьому зазначається, що власники сезонних абонементів на домашні матчі "Легії" сезону-2022/23 зможуть скористатися своїм пріоритетним правом купівлі квитків на ігри Ліги чемпіонів.

Крім того, 5% виторгу від продажу квитків буде направлено до Legia Foundation, який з початку війни в Україні займається структурною допомогою постраждалим українцям.

Варто сказати, що стадіон "Війська Польського" розрахований приблизно на 30 тисяч глядачів.

Раніше повідомлялося, що київське "Динамо" проведе домашній матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Фенербахче" також у Польщі. Поєдинок відбудеться в середу, 20 липня, у місті Лодзь на муніципальному стадіоні "ЛКС ім. Владислава Круля".

Початок поєдинку - о 20:00 за київським часом.