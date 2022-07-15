Окупанти обстріляли центр Миколаєва, є влучання в готель і навчальні заклади (оновлено)
Окупанти обстріляли центр Миколаєва, є влучання в готель і навчальні заклади (оновлено)
СБУ затримала організатора злочинного угруповання, підозрюваного в розкраданні надр на 1 млрд грн
СБУ затримала організатора злочинного угруповання, підозрюваного в розкраданні надр на 1 млрд грн
СБУ повідомила підозри майже всьому топкерівництву Держпродспоживслужби
СБУ повідомила підозри майже всьому топкерівництву Держпродспоживслужби
​Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Є загиблі та поранені (оновлено)
​Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Є загиблі та поранені (оновлено)
Чому Захід боїться поразки Росії
Чому Захід боїться поразки Росії
Росія атакувала два найбільших університети Миколаєва (оновлено)
Росія атакувала два найбільших університети Миколаєва (оновлено)
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Перехоплення СБУ: окупанти вражені можливостями нового озброєння ЗСУ
Перехоплення СБУ: окупанти вражені можливостями нового озброєння ЗСУ
Вночі росіяни вдарили ракетами по свинофермі на Одещині
Вночі росіяни вдарили ракетами по свинофермі на Одещині
ГоловнаСпорт

"Шахтар" офіційно назвав арену, на якій проводитиме домашні матчі Ліги чемпіонів

Донецький клуб проводитиме поєдинки в Польщі.

"Шахтар" офіційно назвав арену, на якій проводитиме домашні матчі Ліги чемпіонів
Фото: ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" на своєму офіційному сайті оголосив, що свої домашні матчі Ліги чемпіонів проводитиме у Варшаві на стадіоні "Війська Польського", який є ареною столичної "Легії".

Пресслужба "гірників" уточнює, що для цього донецький клуб підписав договір оренди спортарени.

Розклад матчів "Шахтар" дізнається 25 серпня, коли відбудеться жеребкування групового етапу турніру.

При цьому зазначається, що власники сезонних абонементів на домашні матчі "Легії" сезону-2022/23 зможуть скористатися своїм пріоритетним правом купівлі квитків на ігри Ліги чемпіонів.

Крім того, 5% виторгу від продажу квитків буде направлено до Legia Foundation, який з початку війни в Україні займається структурною допомогою постраждалим українцям.

Варто сказати, що стадіон "Війська Польського" розрахований приблизно на 30 тисяч глядачів.

Раніше повідомлялося, що київське "Динамо" проведе домашній матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Фенербахче" також у Польщі. Поєдинок відбудеться в середу, 20 липня, у місті Лодзь на муніципальному стадіоні "ЛКС ім. Владислава Круля".

Початок поєдинку - о 20:00 за київським часом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також