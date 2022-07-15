CAS залишив у силі відсторонення Росії від міжнародного футболу

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) відхилив апеляції російських футбольних клубів ЦСКА, "Динамо", "Зеніту" та "Сочі", а також Російського футбольного союзю (РФС) на усунення цих клубів та російських збірних від міжнародних турнірів, повідомляє офіційний сайт CAS.

Таким чином, російські команди в наступному сезоні не зможуть взяти участі в єврокубках, Лізі націй УЄФА, чемпіонаті Європи U21, жіночому Євро-2022 та кваліфікації жіночого чемпіонату світу 2023 року.

Відзначимо, що 2 травня UEFA ухвалив рішення про усунення російських клубів та збірних від міжнародного сезону-2022/2023.