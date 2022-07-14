Україна опустилася ще на одну позицію у медальному заліку Світових ігор-2022

Наша збірна за два дні втратила стільки ж місць.

В американському Бірмінгемі проходять Всесвітні ігри - міжнародні змагання за видами спорту, які не увійшли до програми Олімпійських ігор.

Незважаючи на те, що збірна України у шостий день змагання зуміла поповнити скарбничку двома медалями, цього було недостатньо для того, щоб хоча б зберегти 4-е місце в медальному заліку – наша дружина опустилася на 5-е місце.

Нагадаємо, що ще два дні тому збірна України замикала топ-3.

Медальний залік станом на 14 липня, топ-10.