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Україна опустилася ще на одну позицію у медальному заліку Світових ігор-2022

Наша збірна за два дні втратила стільки ж місць.

Україна опустилася ще на одну позицію у медальному заліку Світових ігор-2022
Вікторія Онопрієнко
Фото: Facebook

В американському Бірмінгемі проходять Всесвітні ігри - міжнародні змагання за видами спорту, які не увійшли до програми Олімпійських ігор.

Незважаючи на те, що збірна України у шостий день змагання зуміла поповнити скарбничку двома медалями, цього було недостатньо для того, щоб хоча б зберегти 4-е місце в медальному заліку – наша дружина опустилася на 5-е місце.

Нагадаємо, що ще два дні тому збірна України замикала топ-3.

Медальний залік станом на 14 липня, топ-10.

  1. Німеччина – 16 золотих|2 срібні|9 бронзових(27 медалей)
  2. Угорщина – 11|7|7(25)
  3. Італія – 10|19|12(41)
  4. Колумбія – 9|8|3(20)
  5. УКРАЇНА – 9|7|10(26)
  6. Китай – 9|4|1(14)
  7. Японія – 8|6|8(22)
  8. США – 6|8|4(18)
  9. Франція – 4|9|9(22)
  10. Данія – 4|2|0(6).
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