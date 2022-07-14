Україна опустилася ще на одну позицію у медальному заліку Світових ігор-2022

В американському Бірмінгемі проходять Всесвітні ігри - міжнародні змагання за видами спорту, які не увійшли до програми Олімпійських ігор.
Незважаючи на те, що збірна України у шостий день змагання зуміла поповнити скарбничку двома медалями, цього було недостатньо для того, щоб хоча б зберегти 4-е місце в медальному заліку – наша дружина опустилася на 5-е місце.
Нагадаємо, що ще два дні тому збірна України замикала топ-3.
Медальний залік станом на 14 липня, топ-10.
- Німеччина – 16 золотих|2 срібні|9 бронзових(27 медалей)
- Угорщина – 11|7|7(25)
- Італія – 10|19|12(41)
- Колумбія – 9|8|3(20)
- УКРАЇНА – 9|7|10(26)
- Китай – 9|4|1(14)
- Японія – 8|6|8(22)
- США – 6|8|4(18)
- Франція – 4|9|9(22)
- Данія – 4|2|0(6).