Українка Мотричко виграла чемпіонат світу із шашок-100 в бліцгрі

У латвійській столиці пройшла світова першість із шашок-100 (бліцгра).

Чемпіонкою світу стала українська спортсменка Вікторія Мотричко. Уродженка Одеси набрала 19 очок із 22-х.

Додамо, що її землячки Юлія Макаренкова, Ольга Балтажі та Олена Коротка посіли 5-те, 6-те та 12-те місця відповідно.

Українець Артем Іванов став бронзовим призером аналогічного турніру в чоловіків.

Там же у Ризі відбувся турнір Riga Open 2022 (з класичним контролем часу), який був етапом Кубка світу з шашок-100. І тут українські шашкісти не лишилися без медалей.

Іванов та Макаренкова завоювали "срібло", а Балтажі – "бронзу".

Додамо, що у змаганнях не брали участі дискваліфіковані спортсмени з Росії та Білорусі.