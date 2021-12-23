Українці Анікєєв та Іванов стали призерами чемпіонату світу з шашок

У польському Юлінеку відбувся чемпіонат світу з шашок-100 у дисциплінах зі скороченим контролем часу: швидка програма (рапід) і блискавична програма (бліц).
Українська чоловіча команда здобула дві медалі.
У рапіді віцечемпіоном світу став гросмейстер Юрій Анікєєв з Харкова. У бліці бронзову медаль завоював Артем Іванов, а Анікєєв закінчив турнір на 4-й позиції.
У жіночому турнірі найкращою з українок стала Вікторія Мотричко, яка зупинилася за крок від п'єдесталу в рапіді.
Чемпіонат світу 2021 із шашок-100
Швидка програма (рапід), чоловіки, 78 учасників, 9 турів
- Олександр Гетьманський (Росія) – 14 очок із 18
- Юрій Анікєєв (Україна) – 13
- Олександр Шварцман (Росія) – 13
...
- 16. Артем Іванов (Україна) – 11
Блискавична програма (бліц), чоловіки, 71 учасник, 11 турів
- Олександр Шварцман (Росія) – 16 очок із 22
- Мартін ван Айзендорн (Нідерланди) – 15
- Артем Іванов (Україна) – 15
- Юрій Анікєєв (Україна) – 15
Швидка програма (рапід), жінки, 35 учасниць, 9 турів
- Наталія Садовська (Польща) – 13 очок із 18
- Дарія Ткаченко (FMJD) – 13
- Тамара Тансиккужина (Росія) – 12
- Вікторія Мотричко (Україна) – 12
Блискавична програма (бліц), жінки, 37 учасників, 9 турів
- Айгуль Ідрісова (Росія) – 13 очок з 18
- Тамара Тансиккужина (Росія) – 13
- Марія Чеснокова (Білорусь) – 13
...
- 11. Вікторія Мотричко (Україна) – 10
Опен-турнір, 68 учасників, 9 турів
- Микола Гуляєв (Росія) – 12 очок із 18
- Олександр Гетьманський (Росія) – 12
- Марсель Шарафутдінов (Росія) – 12
...
- 13. Артем Іванов (Україна) – 11
- 15. Юрій Анікєєв (Україна) – 11