Українці Анікєєв та Іванов стали призерами чемпіонату світу з шашок

У скарбничці української збірної - "срібло" та "бронза".

У польському Юлінеку відбувся чемпіонат світу з шашок-100 у дисциплінах зі скороченим контролем часу: швидка програма (рапід) і блискавична програма (бліц).

Українська чоловіча команда здобула дві медалі.

У рапіді віцечемпіоном світу став гросмейстер Юрій Анікєєв з Харкова. У бліці бронзову медаль завоював Артем Іванов, а Анікєєв закінчив турнір на 4-й позиції.

У жіночому турнірі найкращою з українок стала Вікторія Мотричко, яка зупинилася за крок від п'єдесталу в рапіді.

Чемпіонат світу 2021 із шашок-100

Швидка програма (рапід), чоловіки, 78 учасників, 9 турів

Олександр Гетьманський (Росія) – 14 очок із 18 Юрій Анікєєв (Україна) – 13 Олександр Шварцман (Росія) – 13

...

16. Артем Іванов (Україна) – 11

Блискавична програма (бліц), чоловіки, 71 учасник, 11 турів

Олександр Шварцман (Росія) – 16 очок із 22 Мартін ван Айзендорн (Нідерланди) – 15 Артем Іванов (Україна) – 15 Юрій Анікєєв (Україна) – 15

Швидка програма (рапід), жінки, 35 учасниць, 9 турів

Наталія Садовська (Польща) – 13 очок із 18 Дарія Ткаченко (FMJD) – 13 Тамара Тансиккужина (Росія) – 12 Вікторія Мотричко (Україна) – 12

Блискавична програма (бліц), жінки, 37 учасників, 9 турів

Айгуль Ідрісова (Росія) – 13 очок з 18 Тамара Тансиккужина (Росія) – 13 Марія Чеснокова (Білорусь) – 13

...

11. Вікторія Мотричко (Україна) – 10

Опен-турнір, 68 учасників, 9 турів

Микола Гуляєв (Росія) – 12 очок із 18 Олександр Гетьманський (Росія) – 12 Марсель Шарафутдінов (Росія) – 12

...