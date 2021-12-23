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Українці Анікєєв та Іванов стали призерами чемпіонату світу з шашок

У скарбничці української збірної - "срібло" та "бронза".

Українці Анікєєв та Іванов стали призерами чемпіонату світу з шашок
Юрій Анікєєв (ліворуч)
Фото: Facebook

У польському Юлінеку відбувся чемпіонат світу з шашок-100 у дисциплінах зі скороченим контролем часу: швидка програма (рапід) і блискавична програма (бліц).

Українська чоловіча команда здобула дві медалі.

У рапіді віцечемпіоном світу став гросмейстер Юрій Анікєєв з Харкова. У бліці бронзову медаль завоював Артем Іванов, а Анікєєв закінчив турнір на 4-й позиції.

У жіночому турнірі найкращою з українок стала Вікторія Мотричко, яка зупинилася за крок від п'єдесталу в рапіді.

Чемпіонат світу 2021 із шашок-100

Швидка програма (рапід), чоловіки, 78 учасників, 9 турів

  1. Олександр Гетьманський (Росія) – 14 очок із 18
  2. Юрій Анікєєв (Україна) – 13
  3. Олександр Шварцман (Росія) – 13

...

  • 16. Артем Іванов (Україна) – 11

Блискавична програма (бліц), чоловіки, 71 учасник, 11 турів

  1. Олександр Шварцман (Росія) – 16 очок із 22
  2. Мартін ван Айзендорн (Нідерланди) – 15
  3. Артем Іванов (Україна) – 15
  4. Юрій Анікєєв (Україна) – 15

Швидка програма (рапід), жінки, 35 учасниць, 9 турів

  1. Наталія Садовська (Польща) – 13 очок із 18
  2. Дарія Ткаченко (FMJD) – 13
  3. Тамара Тансиккужина (Росія) – 12
  4. Вікторія Мотричко (Україна) – 12

Блискавична програма (бліц), жінки, 37 учасників, 9 турів

  1. Айгуль Ідрісова (Росія) – 13 очок з 18
  2. Тамара Тансиккужина (Росія) – 13
  3. Марія Чеснокова (Білорусь) – 13

...

  • 11. Вікторія Мотричко (Україна) – 10

Опен-турнір, 68 учасників, 9 турів

  1. Микола Гуляєв (Росія) – 12 очок із 18
  2. Олександр Гетьманський (Росія) – 12
  3. Марсель Шарафутдінов (Росія) – 12

...

  • 13. Артем Іванов (Україна) – 11
  • 15. Юрій Анікєєв (Україна) – 11
Григорій МухінГригорій Мухін
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