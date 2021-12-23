Сенсацій у чвертьфіналі не відбулося.

Фото: EPA/UPG "Ліверпуль"

Напередодні були зіграні останні три матчі 1/4 фіналу Кубка Англійської ліги.

Справжній трилер розгорнувся на "Енфілді", де "Ліверпуль" приймав "Лестер".

До 13-ї хвилини гості були попереду вже на два м'ячі (0:2). Через 6 хвилин "червоні" скоротили відставання в рахунку (1:2), але на 33-й хвилині "лисиці" знову відновили статус-кво (1:3).

У середині другого тайму господарі спочатку зробили рахунок 2:3, а на 95-й хвилині перевели поєдинок у серію післяматчевих пенальті (3:3), в якій виявилися сильнішими (5:4).

"Тоттенгем" узяв гору в лондонському дербі проти "Вест Гема" завдяки голам Стівена Бергвейна та Лукаса Моури - 2:1.

Огляд матчу "Тоттенгем" - "Вест Гем".

У протистоянні "Брентфорда" та "Челсі" все вирішилося в останню 10-хвилинку – автогол захисника господарів Понтуса Янссона і гол із пенальті Жоржіньо вивели "пенсіонерів" у півфінал – 0:2.

Огляд матчу "Брентфорд" - "Челсі".

Раніше "Арсенал" переміг "Сандерленд" – 5:1.

Жеребкування 1/2 фіналу Кубка Ліги

"Арсенал" - "Ліверпуль"

"Челсі" - "Тоттенгем".

Перші півфінальні матчі зіграють на тижні, що стартує 3 січня, у відповідь — на тижні, що стартує 10 січня. Фінал відбудеться на "Вемблі" 27 лютого.