Тауфіку Рамсі було лише 20.

Голкіпер "Торнадо" Тауфік Рамсі помер після зіткнення з гравцем "Вагани" в матчі третього дивізіону чемпіонату Індонезії.

Під час ігрового епізоду 20-річний воротар намагався ліквідувати прорив суперника та сміливо кинувся тому під ноги, отримавши удар ногою по голові.

Після цього Рамсі знепритомнів. Медичний персонал забрав футболіста з поля на ношах, і його відвезли до лікарні.

У Рамсі було діагностовано серйозну травму голови, лікарі прооперували гравця, але не змогли його врятувати. Після кількох днів у комі голкіпер помер.

"Висловлюємо найглибші співчуття рідним і близьким Тауфіка Рамсі, голкіпера "Торнадо". Спочивай з миром", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці Ліги в інстаграмі.