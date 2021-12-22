"Тоттенгем" позиватиметься до УЄФА через присудження технічної поразки та вильоту з Ліги конференцій

"Шпори" залишили Лігу конференції після того, як УЄФА зарахував їм технічну поразку в матчі проти "Ренна" внаслідок спалаху коронавірусу.

"Тоттенгем" планує звернутися до Спортивного арбітражного суду (CAS) після вильоту з Ліги конференцій, повідомляє ESPN.

"Шпори" залишили турнір після того, як УЄФА зарахував їм технічну поразку (0:3) в останньому турі в матчі проти "Ренна" внаслідок спалаху коронавірусу.

"УЄФА ухвалив це рішення, але існує інший крок. Повторюся: те, що зробив УЄФА, це неймовірно", - заявив керманич "Тоттенгема" Антоніо Конте.

"У поясненні нашої поразки я прочитав, що "Тоттенгем" не міг провести матч через COVID-19. Я готовий посперечатися з цим. Але вони ухвалили це рішення.

Ми впевнені в нашому наступному кроці і, повторюю, заслуговуємо на вирішення долі кваліфікації на полі, а не в суді. Не можу прийняти це. Ми дуже розчаровані УЄФА", – зазначив італійський фахівець.

З урахуванням технічної поразки від "Ренна" команда Конте посіла підсумкове третє місце у групі G, пропустивши вперед французький "Ренн" і нідерландський "Вітессе".

При цьому якби "шпорам" вдалося перемогти "Ренн" з будь-яким рахунком, вони випередили б у турнірній таблиці "Вітессе" за різницею м'ячів.