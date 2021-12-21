В Англійській прем'єр-лізі встановлено рекорд заражень коронавірусом від початку пандемії

Англійська прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті повідомила, що за підсумками останнього тестування гравців і персоналу клубів на коронавірус було виявлено 90 нових позитивних результатів зараження коронавірусом.

Це рекорд від початку пандемії.

Усього з 13 по 19 грудня гравці та співробітники клубів зробили рекордні 12 345 тестів на COVID-19.

Тож в АПЛ вирішили повернутися до екстрених заходів та збільшити кількість тестувань. Тепер у Прем'єр-лізі тестуватимуть гравців і персонал щодня.

Зазначається, що АПЛ далі допомагатиме знизити ризики COVID-19 у командах і не надаватиме жодних конкретних відомостей про клуби чи окремих осіб.

Водночас Прем'єр-ліга на зустрічі з представниками команд вирішила не зупиняти чемпіонат, а проводити матчі там, де це можливо.

Додамо, що в останньому 18-му турі з десяти ігор було зіграно лише чотири.