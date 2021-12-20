Фото: EPA/UPG Хорхе Моліна

У рамках 18-го туру Ла Ліги зустрічалися сусіди по турнірній таблиці "Гранада" (15 місце) та "Мальорка" (14).

Матч завершився перемогою "Гранади" – 4:1.

Хеттриком у складі андалусійців відзначився форвард Хорхе Моліна. При цьому він став найстаршим автором хеттрику в історії п'яти найсильніших європейських ліг.

Моліна забив три м'ячі "Мальорці" у віці 39 років і 241 дня. Іспанець побив рекорд ексфорварда "Болоньї" Родріго Паласіо, який оформив хеттрик у матчі Серії A у віці 39 років і 86 днів.

39y 241d- Jorge Molina 🇪🇸 has become the oldest player to score a hat-trick in the Top 5 European Leagues ever (39 years old & 241 days):



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Teddy Sheringham, 37y 146d

🇮🇹Rodrigo Palacio, 39y 86d

🇫🇷Tony Cascarino, 37y 31d

🇩🇪Claudio Pizarro, 37y 151d



Experience@GranadaCF_en ❤🤍 pic.twitter.com/lNXe7pAyE2 — OptaJose (@OptaJose) December 19, 2021

Нинішнього сезону Моліна забив за "Гранаду" 8 голів у 18 матчах у всіх турнірах.

Огляд матчу "Гранада" - "Мальорка".