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Форвард "Гранади" став найстаршим автором хеттрику в історії топ-5 європейських ліг

Хорхе Моліна відвантажив три м'ячі "Мальорці".

Хорхе Моліна
Фото: EPA/UPG
Хорхе Моліна

У рамках 18-го туру Ла Ліги зустрічалися сусіди по турнірній таблиці "Гранада" (15 місце) та "Мальорка" (14).

Матч завершився перемогою "Гранади" – 4:1.

Хеттриком у складі андалусійців відзначився форвард Хорхе Моліна. При цьому він став найстаршим автором хеттрику в історії п'яти найсильніших європейських ліг.

Моліна забив три м'ячі "Мальорці" у віці 39 років і 241 дня. Іспанець побив рекорд ексфорварда "Болоньї" Родріго Паласіо, який оформив хеттрик у матчі Серії A у віці 39 років і 86 днів.

Нинішнього сезону Моліна забив за "Гранаду" 8 голів у 18 матчах у всіх турнірах.

Огляд матчу "Гранада" - "Мальорка".

Григорій МухінГригорій Мухін
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