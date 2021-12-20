У рамках 18-го туру Ла Ліги беззаперечний лідер "Реал" приймав передостанню команду чемпіонату "Кадіс".
Команда Карло Анчелотті, яка втратила напередодні низку гравців через коронавірус, повністю домінувала на "Сантьяго Бернабеу", але так і не змогла розпечатати ворота суперника.
Матч завершився нічиєю – 0:0.
Таким чином, "бланкос" перервали свою 10-матчеву переможну серію в усіх турнірах.
Утім "Реал" із 43 очками далі лідирує в Ла Лізі, випереджаючи на шість очок найближчого суперника "Севілью", яка завтра має зіграти проти "Барселони" пропущений матч 4-го туру.