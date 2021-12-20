Тим паче дивно, що сталося це в Мадриді.

У рамках 18-го туру Ла Ліги беззаперечний лідер "Реал" приймав передостанню команду чемпіонату "Кадіс".

Команда Карло Анчелотті, яка втратила напередодні низку гравців через коронавірус, повністю домінувала на "Сантьяго Бернабеу", але так і не змогла розпечатати ворота суперника.

Матч завершився нічиєю – 0:0.

Таким чином, "бланкос" перервали свою 10-матчеву переможну серію в усіх турнірах.

Утім "Реал" із 43 очками далі лідирує в Ла Лізі, випереджаючи на шість очок найближчого суперника "Севілью", яка завтра має зіграти проти "Барселони" пропущений матч 4-го туру.

Огляд матчу "Реал" - "Кадіс".