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"Реал" не зумів забити передостанній команді Ла Ліги та перервав 10-матчеву переможну серію

Тим паче дивно, що сталося це в Мадриді.

"Реал" не зумів забити передостанній команді Ла Ліги та перервав 10-матчеву переможну серію
Карім Бензема
Фото: EPA/UPG

У рамках 18-го туру Ла Ліги беззаперечний лідер "Реал" приймав передостанню команду чемпіонату "Кадіс".

Команда Карло Анчелотті, яка втратила напередодні низку гравців через коронавірус, повністю домінувала на "Сантьяго Бернабеу", але так і не змогла розпечатати ворота суперника.

Матч завершився нічиєю – 0:0.

Таким чином, "бланкос" перервали свою 10-матчеву переможну серію в усіх турнірах.

Утім "Реал" із 43 очками далі лідирує в Ла Лізі, випереджаючи на шість очок найближчого суперника "Севілью", яка завтра має зіграти проти "Барселони" пропущений матч 4-го туру.

Огляд матчу "Реал" - "Кадіс".

Григорій МухінГригорій Мухін
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