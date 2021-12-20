Фото: EPA/UPG "Манчестер Сіті"

В усіченому через коронавірус 18-му турі Англійської прем'єр-ліги чинний чемпіон і лідер сезону "Манчестер Сіті" здобув у чемпіонаті 8-му перемогу поспіль, розгромивши в Ньюкаслі однойменний клуб - 4:0. Асист на рахунку Олександра Зінченка.

Зазначимо, у поточному календарному році підлеглі Хосепа Гвардіоли забили в рамках чемпіонату вже 105 голів, що є найкращим показником результативності "містян" під час виступів у найвищому дивізіоні Англії.

Попередній рекорд було встановлено ще 1929 року, коли манкуніанський клуб забив у чемпіонаті за календарний рік 104 м'ячі.

105 - Manchester City have scored 105 goals in the Premier League in 2021; their most in a single calendar year while playing in the top-flight (previously 104 in 1929). Insatiable. pic.twitter.com/uPKNtTn3Wl — OptaJoe (@OptaJoe) December 19, 2021

Додамо, що перемога над "Ньюкаслом" стала для "МС" 34-ю в АПЛ цього календарного року, що також є рекордом Ліги.

34 - Manchester City recorded their 34th league victory of 2021, establishing a new record for the most top-flight wins by a team in a calendar year. Architect. pic.twitter.com/4IX2Bpc1KK — OptaJoe (@OptaJoe) December 19, 2021

Завдяки осічці "Ліверпуля" в Лондоні в матчі проти "Тоттенгема" (2:2) "МС" на три очки відірвався від мерсисайдців у турнірній таблиці.