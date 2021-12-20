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"Манчестер Сіті" побив клубний рекорд результативності 92-річної давності

"Містяни" здобули в АПЛ 8-му перемогу поспіль.

&quot;Манчестер Сіті&quot;
Фото: EPA/UPG
"Манчестер Сіті"

В усіченому через коронавірус 18-му турі Англійської прем'єр-ліги чинний чемпіон і лідер сезону "Манчестер Сіті" здобув у чемпіонаті 8-му перемогу поспіль, розгромивши в Ньюкаслі однойменний клуб - 4:0. Асист на рахунку Олександра Зінченка.

Зазначимо, у поточному календарному році підлеглі Хосепа Гвардіоли забили в рамках чемпіонату вже 105 голів, що є найкращим показником результативності "містян" під час виступів у найвищому дивізіоні Англії.

Попередній рекорд було встановлено ще 1929 року, коли манкуніанський клуб забив у чемпіонаті за календарний рік 104 м'ячі.

Додамо, що перемога над "Ньюкаслом" стала для "МС" 34-ю в АПЛ цього календарного року, що також є рекордом Ліги.

Завдяки осічці "Ліверпуля" в Лондоні в матчі проти "Тоттенгема" (2:2) "МС" на три очки відірвався від мерсисайдців у турнірній таблиці.

Григорій МухінГригорій Мухін
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