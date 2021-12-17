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Миколенко переходить до "Евертона", - Луческу

Мірча підтвердив головну трансферну новину грудня в УПЛ.

Миколенко переходить до "Евертона", - Луческу
Віталій Міколенко
Фото: ФК "Динамо"

Зимова трансферна кампанія ще не стартувала, а вже маємо гучну новину: захисник "Динамо" Віталій Миколенко продовжить кар'єру в Англійській прем'єр-лізі – в "Евертоні".

Цю інформацію підтвердив наставник киян Мірча Луческу.

"Один із них вирушив до "Евертона", Англія. Це перший великий трансфер з "Динамо" Київ після Ярмоленка. Він молодий гравець, який є прикладом для всіх інших, які прийдуть сюди, - заявив "Il Luce", не називаючи імені 22-річного Миколенка, але міжнародна преса писала саме про нього.

"Дуже важливо, щоб, окрім результатів, давати молодим гравцям можливість перспективи", - цитує Луческу румунське видання Telekom Sport.

Цього сезону Миколенко провів 21 матч, відзначившись трьома гольовими передачами.

Зазначимо, що "Евертон" цього сезону АПЛ осів на 14-му місці. Напередодні "іриски" зуміли на "Стемфорд Брідж" звести внічию матч проти "Челсі" - 1:1.

Григорій МухінГригорій Мухін
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