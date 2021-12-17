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Збірна України зіграє з Шотландією, Ірландією та Вірменією в Лізі націй

Перший тур відбудеться в червні.

Збірна України зіграє з Шотландією, Ірландією та Вірменією в Лізі націй
Сборная Украины
Фото: УАФ

Збірна України з футболу дізналась суперників у третьому розіграші Лігі націй УЄФА.

За результатами жеребкування, яке відбулось ввечері 16 грудня, Україна потрапила до групи 1 дивізіону B, де зіграє з Шотландією, Ірландією та Вірменією.

Переможець групи вийде до дивізіону A, а команда, яка посіла останнє місце, вилетить у дивізіон C.

Перший тур нового розіграшу Ліги націй пройде 2-4 червня.

Нагадаємо, що Україна в другому розіграші Ліги націй зайняла останнє місце в групі 4 і вилетіла з дивізіону А.

Чинними переможцями турніру є французи.

Додамо, що Шотландія являється нашим суперником по плей-оф Чемпіонату світу-2022.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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