Збірна України зіграє з Шотландією, Ірландією та Вірменією в Лізі націй

Збірна України з футболу дізналась суперників у третьому розіграші Лігі націй УЄФА.
За результатами жеребкування, яке відбулось ввечері 16 грудня, Україна потрапила до групи 1 дивізіону B, де зіграє з Шотландією, Ірландією та Вірменією.
Переможець групи вийде до дивізіону A, а команда, яка посіла останнє місце, вилетить у дивізіон C.
Перший тур нового розіграшу Ліги націй пройде 2-4 червня.
Нагадаємо, що Україна в другому розіграші Ліги націй зайняла останнє місце в групі 4 і вилетіла з дивізіону А.
Чинними переможцями турніру є французи.
Додамо, що Шотландія являється нашим суперником по плей-оф Чемпіонату світу-2022.